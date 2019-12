Holanda sagra-se campeã do mundo de andebol feminino pela primeira vez A Holanda sagrou-se hoje pela primeira vez campeã do mundo de andebol feminino, ao derrotar a Espanha, por 30-29, numa final decidida com um livre de sete metros no último segundo. desporto Lusa desporto/holanda-sagra-se-campea-do-mundo-de-andebol_5df635dff82d7c798271affc





Depois de ter entrado nos últimos minutos a perder por dois golos, a Espanha podia ter vencido o encontro, mas, a menos de 10 segundos do final, a guarda-redes holandesa impediu o golo à luso-espanhola Alexandrina Barbosa.

Na tentativa de impedir o contra-ataque, a espanhola Ainhoa Hernandez impediu o passe da guarda-redes holandesa e acabou por ver o cartão vermelho direto e dar um livre de sete metros à Holanda.

Chamada à conversão, Lois Abbingh não falhou e deu à Holanda o seu primeiro título mundial, na sua segunda final, depois de ter perdido com a Noruega, em 2015.

Com sete golos, Abbingh foi a segunda melhora marcador da sua equipa, atrás de Estavana Polman, com nove, enquanto Alexandrina Barbosa foi a espanhola mais eficaz, com sete.

No encontro de atribuição da medalha de bronze, a Rússia venceu a Noruega, por 33-28, regressando ao pódio 10 anos depois de ter conquistado o seu quarto cetro mundial.

