Holanda proíbe eventos desportivos até 1 de Junho





As multas são pesadas para quem viole estas regras e agora percebe-se o motivo pelo qual a federação holandesa KNMV em cancelar a edição de 2020 do campeonato “Dutch Masters of Motocross”.

O surto do novo coronavírus é o que importa agora controlar em toda a Europa. Sejamos pacientes e tenhamos a esperança que tudo se vai resolver tão breve quanto possível.

(Foto: Ray Archer/KTM)