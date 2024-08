Jakob Ingebrigtsen foi surpreendido pelo ataque fulminante de Hocker, que venceu em 3.27,65 minutos, 'roubando', além do ouro, o recorde olímpico do norueguês, que não foi além do quarto lugar, a 59 centésimos do novo campeão (3.28,24, oito centésimos mais rápido do que na vitória em Tóquio2020).

O escocês Josh Kerr, campeão do mundo em Budapeste2023, arrebatou a medalha de prata, ao gastar mais 14 centésimos do que Hocker (3.27,79), enquanto Yared Nuguse, terceiro em 3.27,80, consumou o ataque norte-americano a esta prova de meio-fundo, com Hobbs Kessler a ocupar o quinto posto, em 3.29,45.

Cole Hocker, de 23 anos, tinha sido sexto em Tóquio2020 e sétimo nos Mundiais Budapeste2023.

Ingebrigtsen tem ainda previsto disputar os 5.000 em Paris2024, distância que não disputou nos últimos Jogos Olímpicos, mas na qual é bicampeão do mundo em título.

