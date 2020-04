Na nossa série de Campeões do MotoGP, Casey Stoner ocupa um lugar único e algo desconfortável entre os múltiplos vencedores, como Doohan, Rossi ou Agostini, e os chamados “de um truque só” que ganharam o título apenas uma vez, como Gardner, Schwantz ou Hayden. É que Casey Joel Stoner, nascido a 16 de Outubro de 1985 em Southport, Queensland, na Austrália, venceu por duas vezes o título, um deles, em 2007, revestindo-se de particular importância pois é o único título da Ducati em MotoGP.

Stoner correu desde tenra idade na Austrália e mudou-se para o Reino Unido com os pais para prosseguir uma carreira nas corridas de moto. Competiu na sua primeira corrida quando tinha quatro anos, numa corrida para miúdos com menos de nove anos na pista de corridas de terra de Mike Hatcher, na Gold Coast da Austrália. Entre a sua primeira vitória na corrida aos seis anos e aos 14 anos, Stoner ganhou 41 títulos de Dirt Track e pista longa e 70 títulos estatais.

Um feito que conseguiu aos 12 anos ilustra a sua paixão e apego às corridas. Durante um único fim-de-semana, correu em cinco categorias diferentes nas sete provas de cada capacidade; por outras palavras, alinhou em 35 corridas diferentes. O jovem Stoner não só competiu em todas estas categorias com diferentes capacidades de motor, mas ganhou 32 das 35 corridas e no processo, arrecadou os cinco títulos australianos em jogo nesse fim de semana.

Stoner na KTM Red Bull no Mundial de 125

Aos 14 anos, Stoner e os seus pais concordaram que estava pronto para avançar para as corridas de velocidade, por isso fizeram as malas e mudaram-se para Inglaterra, onde a idade legal para correr é de 14 anos.

De 2000 a 2002, disputou os campeonatos de GP de 125 na Grã-Bretanha e Espanha, vencendo o Campeonato Inglês de 125 em 2000, antes de se mudar a tempo inteiro para o Campeonato Mundial de 250 em 2002. A sua temporada numa Aprilia sob a orientação de Lucio Cecchinello foi turbulenta, sem nenhum lugare no pódio de 15 corridas.

Em 2003 Stoner mudou-se para a categoria de 125 GP. Aqui, voltando a trabalhar com Cecchinello e a Aprilia, já teve bastante sucesso, conseguindo a sua primeira vitória numa corrida de GP e três segundos lugares, terminando em oitavo lugar no final da temporada.

Em 2004, Stoner juntou-se à equipa de fábrica da KTM Red Bull na classe de 125 e continuou a melhorar, com mais uma vitória em corrida, dois segundos lugares, três terceiros, e uma posição final no campeonato de quinto lugar.

Em 2005 voltou à classe de 250, correndo mais uma vez pela equipa de Lucio Cecchinello numa Aprilia de fábrica. Stoner emergiu como uma séria ameaça ao líder do campeonato Dani Pedrosa no final da temporada; uma ameaça que só se dissipou com uma queda de Stoner no Grande Prémio em Phillip Island, permitindo a Pedrosa estabelecer uma vantagem de pontos intransponível. Stoner passou a conquistar um sólido segundo lugar na classificação geral do campeonato, com uma impressionante seleção de cinco vitórias na temporada.

Regresso à LCR de Cecchinello nas 250

Em Outubro de 2005, Stoner, juntamente com a equipa de Lucio Cecchinello, tinham alegadamente um acordo para se mudar para a classe de MotoGP na temporada seguinte com o apoio da Yamaha. Então, Stoner recebeu um convite da Honda Pons e testou a RC211V com eles em Valencia. No entanto, em Dezembro de 2005, Stoner voltaria a assinar com a equipa de Cecchinello depois da Honda Pons não ter conseguido o patrocínio esperado para a temporada seguinte.

Como piloto satélite estreante, Stoner conquistou a pole position apenas na sua segunda corrida de MotoGP, mas caiu várias vezes durante a temporada. Terminou na 8ª posição do campeonato, com o seu melhor resultado um segundo lugar no Grande Prémio da Turquia. Liderava mesmo a corrida até ser ultrapassado na última curva por Marco Melandri.

Stoner assegurou um contrato com a Equipa Ducati Marlboro para a temporada de 2007, juntando-se a Loris Capirossi na nova Ducati Desmosedici GP7 de 800cc. Sensacionalmente, Stoner iniciou a sua carreira na Ducati com uma primeira vitória na estreia no Qatar, depois de uma batalha tensa com Valentino Rossi. Mais adiante, Stoner conquistou dez vitórias e seis poles, que o levaram ao seu primeiro título de MotoGP, com uma margem de 125 pontos (o equivalente a cinco vitórias) sobre Dani Pedrosa, que construiu durante a segunda metade da temporada.

O seu pior resultado foi um 6º lugar em Motegi, que era tudo o que precisava para assegurar o título naquele dia, conquistando o primeiro título de classe rainha para um italiano ou um fabricante não-japonês desde o título de Phil Read na MV Agusta em 1974. Stoner foi até nomeado Jovem Atleta Australiano do Ano pela sua atuação em 2007.

Um dos maiores talentos de Stoner era a sua capacidade de andar para além dos limites normais, conseguindo vitórias em corrida no chassis supostamente inferior da Ducati, depois de tanto a Honda como a Yamaha terem dado a volta ao desenvolvimento durante os seus últimos anos de corrida.

A sua vitória no Campeonato do Mundo de MotoGP em 2007 continua a ser o único campeonato da Ducati na classe rainha. Durante 2008 e 2009 Stoner manteve-se um forte candidato na Desmosedici, vencendo várias corridas, mas não sendo capaz de desafiar consistentemente Valentino Rossi e a Yamaha para o título durante essas temporadas.

Em 2008, como Campeão, Stoner mudou para o #1 na sua moto. Depois, inaugurou a temporada de 2008 com uma vitória no Qatar, antes de uma série de duas corridas sem um pódio. Regressou ao pódio com um segundo lugar em Mugello, antes de iniciar uma série de sete poles consecutivas. Transformou três delas em vitórias consecutivas, uma vitória em Donington, liderando todas as voltas em Assen seis dias depois, e recuperando de uma enorme queda de sexta-feira em Sachsenring para vencer no molhado depois de Dani Pedrosa ter caído, passando a estar a 20 pontos da liderança do campeonato.

No entanto, sucessivas quedas enquanto lutava pela liderança na Mazda Raceway de Laguna Seca (onde voltou a ser segundo atrás de Valentino Rossi), Brno e Misano, garantiram que não pudesse defender o título com sucesso. Assim, Stoner terminou a temporada de 2008 com seis vitórias e foi vice-campeão para Rossi com 280 pontos, o maior número de pontos alguma vez conquistado por um piloto sem conquistar o título numa época.

Stoner permaneceu na Ducati para a temporada de 2009 com o novo companheiro de equipa Nicky Hayden, com opção para uma 4ª temporada em 2010. Um forte início de temporada deixou Stoner numa batalha a três com a dupla da Yamaha Fiat de Rossi e Lorenzo, antes de ser atingido por uma doença misteriosa que o fez sentir-se cansado muito antes do final das corridas, deixando-o a 16 pontos de Rossi e 7 atrás de Lorenzo após o Grande Prémio dos EUA em Laguna Seca, a 5 de Julho. Em meados de 2009, embora tendo começado a temporada em força, Stoner começou a ser afetado por uma misteriosa fadiga crónica.

Stoner foi inicialmente diagnosticado com anemia e uma inflamação do revestimento do estômago. Stoner mais tarde contestou o diagnóstico, no entanto, e, depois de continuar a lutar com a condição, anunciou em 10 de Agosto de 2009 que iria faltar às rondas 11, 12 e 13 em Brno, Indianápolis e Misano, respectivamente, numa tentativa de recuperar da doença, que foi posteriormente diagnosticada como intolerância à lactose.

Mika Kallio foi escolhido como substituto de Stoner nessas três corridas. Stoner voltou a correr no final da temporada de 2009, ficando em segundo lugar no Grande Prémio de Portugal e num enfático primeiro no Grande Prémio da Austrália, que liderou ao longo de toda a prova. Na entrevista após o Grande Prémio da Austrália, Stoner disse que não sentiu nenhum dos cansaços prematuros que o tinham afetado no início da temporada de 2009.

Pódio de Phillip Island com Lorenzo e Rossi

Seguiu-se o primeiro lugar no Grande Prémio da Malásia. Na última ronda de 2009, em Valencia, Stoner dominou todos os treinos e sessões de qualificação para a pole, apenas para cair com pneus frios na volta de aquecimento e falhar a corrida. Stoner terminou a temporada com quatro vitórias e oito pódios no total, levando a um quarto lugar no campeonato de pilotos.

No teste realizado imediatamente após a ronda de Valencia, Stoner foi mais uma vez o mais rápido enquanto testava a nova versão de 2010 da Desmosedici. No entanto, Rossi foi o mais rápido em cinco dos seis testes de pré-temporada. Stoner qualificou-se na pole para a abertura da temporada no Qatar, e estava a liderar a corrida quando se despistou, reconhecendo mais tarde que foi um erro seu. Também caiu da 3.ª ronda em Le Mans, desta vez atribuindo o acidente à frente da mota descarregar de repente quando não ia ao ritmo máximo. O seu primeiro pódio do ano foi em Assen, apesar de ter lutado com uma tendinite no final da corrida.

Em 2010, a Ducati não conseguiu lidar com as mais desenvolvidas Yamaha e Honda até muito no final da temporada, quando Stoner saiu com uma nota vencedora vencendo três corridas. Só na 13ª corrida da temporada, o Grande Prémio de Aragón inaugural, Stoner conseguiu a sua primeira vitória. A sua vitória em Aragón iniciou uma série de três vitórias em quatro corridas, uma vez que também venceu o Grande Prémio do Japão, e pelo quarto ano consecutivo em Phillip Island.

Acabou por terminar em quarto lugar no campeonato de pilotos mais uma vez. Com Rossi a perder favor com a Yamaha após a temporada de Lorenzo e a Honda farta de jogar segundo violino para outro fabricante japonês, seguiu-se um intenso jogo de transferências no paddock de MotoGP, que viu vários dos melhores pilotos trocarem de equipa, Stoner entre eles. Assim, em 2011, Stoner juntou-se à Honda Racing Corporation depois de quatro anos na Ducati Corse, onde foi substituído por Valentino Rossi.

(continua)