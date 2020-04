Temos vindo a apresentar uma série de crónicas sobre pilotos clássicos de MotoGP, começando pelos multi-titulados e acabando naqueles que conquistaram apenas um título na sua carreira. Porém, há vários outros nomes incontornáveis que nunca chegaram a um título mas foram piloto excecionais e vice-Campeões dignos de nota. Destes, sem dúvida o mais importante é Randy Mamola, que fez o Nº 2 seu.

Randy Mamola nasceu a 10 de Novembro de 1959 em S. José, na Califórnia.

Mamola cresceu interessado numa carreira como músico, tocando numa banda aos 10 anos. No entanto, quando fez 12 anos, os seus interesses viraram-se para as corridas de moto, idolatrando o conterrâneo da Califórnia, Kenny Roberts. Começou a competir em corridas de pista de terra no norte da Califórnia e cedo o seu talento foi notado, pois ganhou um patrocínio da Yamaha quando ainda tinha só 14 anos.

Mamola começou então a focar-se em corridas de estrada com o treinador e ex-piloto, Ron Grant. Ganhou a sua primeira fama internacional em 1977, quando Grant o levou a competir nas Séries Marlboro na sua Nova Zelândia nativa, onde Mamola fez uma impressão positiva.

Em 1977, Mamola acabou o liceu e começou a competir profissionalmente no campeonato de velocidade AMA 250, terminando como vice-campeão atrás de David Emde (até nessa altura!) na classificação final.

No seu segundo ano, ganhou o título de 250 AMA de 1978 e começou a mostrar semelhanças com Kenny Roberts, ganhando a alcunha de “Baby Kenny”.

O seu desempenho valeu-lhe um lugar na equipa americana para o Troféu Trans-atlântico de 1979. As Trans-Atlantic Match Races defrontavam os melhores pilotos britânicos contra os melhores pilotos americanos em motos de 750cc numa série de seis corridas em dois fins-de-semana em Inglaterra. Como piloto de 250cc, Mamola não se esperava que Mamola se distinguisse em motos de 750, no entanto, surpreendeu os observadores ao terminar a série como o segundo melhor marcador de pontos, atrás do compatriota Mike Baldwin e à frente do antigo campeão do mundo e melhor marcador britânico, Barry Sheene.

Mamola entrou Mundial de velocidade de 1979 em 250, competindo numa moto de corrida Yamaha Bimota, mas, depois de uma diferença de opinião com os seus patrocinadores italianos, mudou para uma Yamaha TZ-250 patrocinado por Serge Zago.

Quando o piloto de Zago nas 500, Mike Baldwin, se lesionou, Mamola assumiu o a Suzuki RG 500 da equipa em meados da temporada. Apesar de ter competido em apenas metade das corridas de 500cc, conseguiu o segundo lugar no Grande Prémio da Finlândia, e liderou o Grande Prémio de França durante cinco voltas antes de ser ultrapassado por Barry Sheene, terminando em segundo lugar, logo à frente do seu ídolo de infância, Kenny Roberts. Terminou a temporada de estreia em quarto lugar na classe de 250 e oitavo na classe 500, um feito notável.

A sua excecional temporada de estreia valeu-lhe um patrocínio total da equipa de fábrica da Suzuki para a temporada de 1980, preenchendo o cargo deixado vago por Barry Sheene, que saiu para correr numa Yamaha privada.

Mamola venceu a sua primeira corrida de 500 em Spa no Grande Prémio da Bélgica de 1980. Voltou a vencer no Grande Prémio da Grã-Bretanha e terminou a sua segunda temporada num impressionante segundo lugar na classificação final, atrás de Kenny Roberts.

Em 1981 iniciou a temporada com duas vitórias e dois segundos lugares para assumir a liderança do campeonato, mas depois, Marco Lucchinelli assumiu o comando com quatro vitórias nas cinco corridas seguintes para conquistar o título mundial. Mamola terminou em segundo lugar mais uma vez, no entanto, tinha apenas 21 anos e muitos observadores sentiram que era apenas uma questão de tempo até ganhar um campeonato mundial.

Um início miserável da temporada de 1982 viu Mamola lutar até para somar pontos, no entanto, recuperou para marcar dois segundos lugares e uma vitória nas últimas três corridas para terminar em sexto lugar na classificação final do campeonato.

A temporada de 1983 foi dominada por Freddie Spencer da Honda e Kenny Roberts da Yamaha. Enquanto Spencer tinha a nova Honda NS500 e Roberts tinha uma nova YZR500 com um motor V4 e Power Valves, Mamola seguiu em frente com a outrora dominante mas agora vetusta Suzuki RG 500.

A RG 500 tinha começado a mostrar a sua idade e a busca da Suzuki por uma máquina leve e compacta tinha levado a numerosos problemas de comportamento associados à flexão do quadro em fina tubagem de alumínio, pois os fabricantes começaram por assumir que bastava replicar o quadro de aço em alumínio para ganhar leveza, mas estes flectiam e partiam mesmo.

Spencer e Roberts venceram 6 das 12 corridas da temporada, enquanto Mamola andou para um respeitável terceiro lugar na classificação do campeonato.

Mamola na Honda

Quando Spencer sofreu uma lesão nas Trans-Atlantic Match Races, durante a pré-temporada de 1984, a Honda contratou Mamola para se juntar à sua equipa de corridas.

Logo no Grande Prémio de Espanha na sua estreia na Honda, pilotou a Honda NS 500 até ao segundo lugar, atrás de Eddie Lawson. Apesar de uma onda tardia que o viu vencer três das últimas cinco corridas da temporada, Mamola terminou em segundo no campeonato atrás de Lawson, marcando a terceira vez na carreira que foi vice-campeão mundial de 500.

Mamola a bordo da Cagiva C589 em 1989

Mamola teve uma temporada dececionante de novo em 1985, quando Spencer e Lawson dominaram, no entanto, conseguiu vencer uma corrida em Assen no TT holandês. 1985 foi também o ano em que Mamola realizou uma das mais milagrosas defesas da história do Grande Prémio de MotoGP no Grande Prémio de São Marino, apanhada num vídeo famoso. Depois de o pneu traseiro ter perdido tração e, de repente, agarrado, Mamola foi cuspido para a frente sobre o guiador.

Numa impressionante demonstração de força e perseverança, Mamola agarrou firmemente o guiador com ambas as pernas penduradas no lado direito da moto. Segurou a mota na vertical enquanto se desviava da relva antes de conseguir voltar a lançar a perna esquerda sobre a máquina e recuperar o controlo.

Mamola juntou-se à recém-formada equipa Kenny Roberts-Yamaha em 1986. Montando um YZR-500, venceu o Grande Prémio da Bélgica e obteve seis resultados do pódio para terminar a temporada no terceiro lugar, atrás de Eddie Lawson e Wayne Gardner.

Mamola iniciou a temporada de 1987 com uma vitória no Grande Prémio do Japão, mas depois Gardner entrou numa maré de sorte, vencendo quatro das cinco corridas seguintes para assumir o comando do campeonato, que viria a ganhar.

Apesar de ter somado mais duas vitórias no Grande Prémio de França e São Marino, bem como nove resultados do pódio, Mamola lá terminou a temporada no segundo lugar, atrás de Gardner.

Na penúltima ronda no Grande Prémio de França, Mamola estava no segundo lugar na última volta, quando realizou uma paragem pouco antes de cruzar a meta. Numa altura em que as corridas de motos entravam numa era de maior profissionalismo com patrocínios de alto gabarito, o ato de Mamola incensou Roberts que viu o ato como irresponsável. Roberts decidiu abanar a equipa para a temporada de 1988, substituindo Mamola e Baldwin por pilotos mais jovens, Wayne Rainey e Kevin Magee.

Mamola juntou-se então à Cagiva para ajudar a desenvolver a sua 500 de corrida, a Cagiva C589, com a ajuda do grande George Vukmanovich, que seria o protótipo da extraordinária Mito125. Ficou três anos com a equipa italiana, realizando muitas corridas espectaculares e exibindo as suas proezas em derrapagem, mas a falta de fundos dificultou o sucesso da equipa.

Depois de ter ficado fora da temporada de 1991, regressou em 1992 para um ano passado numa Yamaha privada, em que conseguiu o seu último pódio com um terceiro lugar no Grande Prémio da Hungria de 1992 e terminou a temporada em 10º lugar no campeonato do mundo.

Ao todo, de 151 corridas, Mamola ganhou um total de 13 Grandes Prémios, o maior para qualquer piloto que nunca ganhou um título na classe rainha, e terminou em segundo no campeonato como Vice-Campeão quatro vezes: em 1980, 1981, 1984 e 1987. Durante a sua carreira em Grande Prémio, pilotou para a Suzuki, Honda, Yamaha e Cagiva.

Depois de se retirar da competição, Mamola manteve-se envolvido no motociclismo, ajudando a Yamaha a desenvolver as suas motos de corrida, trabalhando como piloto de testes.

Mais tarde, a residir em Barcelona, tornou-se comentador televisivo para corridas de MotoGP e trabalhou como colunista em várias revistas de motociclismo, além de promover a carreira do seu filho Dakota Mamola.

Mamola iniciou também trabalho de beneficência em 1986, enquanto ainda corria, quando se envolveu com o programa global de caridade Save the Children. Esta experiência levou-o a tornar-se co-fundador da Riders for Health, uma organização que fornece motos, ambulâncias e outros veículos de quatro rodas usados para prestar cuidados de saúde a locais remotos em sete países de África.

A organização também fornece formação em manutenção de veículos para ajudar a garantir a prestação de assistência médica. Mamola é a figura de proa da caridade em eventos de automobilismo em todo o mundo, ajudando a angariar dinheiro solicitando doações de pilotos de MotoGP de itens como capacetes, luvas e outros itens para serem leiloados.

As suas atividades de angariação de fundos incluem também proporcionar a passageiros VIP a oportunidade de experimentar uma volta rápida numa pista de corrida a bordo de uma Ducati Marloro MotoGP de dois lugares.

Sem dúvida, Mamola, sempre acessível e divertido, foi um dos pilotos de motociclismo mais carismáticos da sua geração, tornando-se um dos primeiros favoritos devido à sua interação com os fãs de corridas dentro e fora da pista, bem como ao seu estilo agressivo e espirituoso de pilotagem.

Foi inscrito no Hall da Fama da AMA em 2000 e em 2018, Mamola foi nomeado uma Lenda de Grande Prémio pela FIM.