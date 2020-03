Hispania Rally: Mário Patrão termina em 2.º

Mais um Rally em que os portugueses estiveram em lugares de destaque. Na 3.ª edição do Hispania Rally, a organização tentou inovar ao ser a primeira prova europeia desta especialidade a apresentar o “road book” a cores. Disputado na zona de Guadix (Granada), e com as montanhas da Serra Nevada a servirem de “pano de

