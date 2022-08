O GNR, que tinha como melhor resultado europeu o bronze em 2014, cumpriu a sua prova em 40,771, a 939 milésimos de segundo do lituano Henrikas Zustautas, que bateu o espanhol Pablo Graña, por 62 milésimos de segundo, e o polaco Oleksii Koliadych, por 334.

No domingo às 09:45, horas de Lisboa, Hélder Silva vai disputar a final B da olímpica C1 500, procurando o melhor resultado entre a 10.ª e 18.ª posição.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já seis medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) do canoísta Fernando Pimenta.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.

