Heinz Kinigadner, KTM: “Quando se é projetado a 150 km/h é preciso esperar o pior” O consultor da equipa KTM falou sobre a possível causa do acidente de Paulo Gonçalves, que perdeu a vida na etapa 7 do Rally Dakar. desporto MotoSport desporto/heinz-kinigadner-ktm-quando-se-e-projetado-a-_5e1f99cb7d80d11be4bbd2ed





O

consultor da equipa KTM falou sobre a possível causa do acidente de Paulo

Gonçalves, que perdeu a vida na etapa 7 do Rally Dakar. Segundo Heinz

Kinigadner, o piloto português terá sido projectado por uma lomba.

“Nas imagens do acidente é possível ver uma lomba

uns 100 metros antes do local da queda. Quando se é projetado a 150 km/h, e

temos de assumir que isso aconteceu, é preciso esperar o pior”, explicou

Kinigadner, que também já correu no Dakar.

Logo após o

acidente, já tinha sido referido por Toby Price, o primeiro a chegar a Paulo

Gonçalves, que esta seria uma zona bastante rápida. “Ia

a todo o gás quando vi uma moto caída. Nunca é bom quando é em zona de alta

velocidade. Ao chegar vi o Paulo no chão. Percebi que era sério, chamei o

helicóptero e fizemos tudo o que pudemos, mas não dava resposta,

lamentavelmente não dava resposta”, contou o australiano, acrescentando

ainda que a etapa foi feita a uma média de 120 km/h.

No

entanto, Kinigadner foi um pouco mais longe ao analisar a queda de Paulo

Gonçalves. “Falei com o Nani Roma, que me disse estarem anotadas no

roadbook lombas de areia naqueles quilómetros. Mas não se podem escrever todas

as bossas no livro e ele também me disse que nenhuma justificava abrandar.

Portanto, se tens todo o teu peso na moto, uma lomba de 30 ou 40 centímetros

pode ter efeitos devastadores. Se não a vires, o ressalto faz saltar as mãos do

guiador. O Matthias Walkner já me contou que, em média, vive perigos desses

quatro vezes em cada etapa. O Dakar será sempre perigoso”, ressalvou o

consultor da KTM.