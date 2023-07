"O defesa catalão volta a vestir a camisola das 13 listras, agora a título definitivo, depois de terminar o vínculo com o Sporting", refere o Bétis na sua página oficial, em alusão à passagem do lateral pelos 'leões', emprestado pelo FC Barcelona.

No comunicado, o Bétis lembra que foi a casa de Bellerín em 2020/21, época em que o defesa participou em 32 jogos e teve cinco assistências, num período que culminou com a conquista da Taça do Rei.

Bellerín, de 28 anos, começou na formação do 'Barça', mas ainda júnior mudou-se para o Arsenal, mantendo-se no clube inglês nos seniores, até 2021/22, sendo nessa temporada cedido ao Bétis e depois transferido para o Barcelona.

Em Portugal, o jogador chegou no mercado de janeiro para o Sporting, mas acabou por ter pouca utilização, participando apenas em 13 jogos, seis a titular e quatro como suplentes, entre I Liga e Liga Europa.

