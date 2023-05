A formação da Florida, que tinha vencido os dois primeiros jogos em Boston, por 123-116 e 111-105, dominou o terceiro encontro de forma 'esmagadora', chegando a liderar por 33 pontos de diferença, perante a impotência dos forasteiros.

Os Heat, que já afastaram Chicago Bulls, no play-in, Milwaukee Bucks e New York Knicks, estão, assim, a um passo do impensável, a final da NBA, sendo que nunca um 3-0 foi 'virado' na história dos play-offs. O jogo quatro é na terça-feira, em Miami.

"Foi uma abordagem sólida, madura e profissional. Estamos perto, mas ainda temos de rematar", afirmou o treinador Erik Spoelstra, que está a um triunfo de colocar os Heat numa sexta final, depois de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2020.

Depois de vários jogos em que foram 'carregados' por Jimmy Butler, desta vez o conjunto de Spoelstra esteve implacável no seu todo, liderado pela inspiração do base Gabe Vincent, que somou 29 pontos, o seu recorde de carreira em play-offs.

Butler também ajudou, com 16 pontos, oito ressaltos e seis assistências, e do banco vieram igualmente prestações de grande nível, nomeadamente por parte do muitas vezes 'esquecido' Duncan Robinson (22 pontos) e de Caleb Martin (18).

Destaque ainda para os 13 pontos de Bam Adebayo e os 10 de Max Strus, mais os sete pontos, cinco ressaltos e quatro assistências do suplente Kyle Lowry.

Nos Celtics, que nunca se encontraram como coletivo, o melhor, estatisticamente, foi Jayson Tatum, autor de 14 pontos e 10 ressaltos.

A história do encontro foi o domínio total dos Heat, que fecharam o primeiro período a vencer por oito pontos (30-22) e atingiram o intervalo já com 15 à maior (61-46).

No início da segunda metade, os Celtics foram os primeiros a marcar (61-49), mas, então, os Heat responderam com um 'explosivo' parcial de 28-7, colocando a diferença em incontornáveis 33 pontos (89-56).

O terceiro quarto fechou com as duas formações separadas por 30 pontos (93-63) e o quarto já foi disputado maioritariamente com as 'reservas' em campo. O jogo estava 'terminado' e a série pode fechar terça-feira, de novo em Miami.

"Nem sei por onde começar. É, obviamente, uma grande deceção, para nós e toda a organização. Foi dececionante e um problema coletivo. Podemos apontar dedos, mas, na realidade, foi embaraçoso", lamentou Jayson Brown (12 pontos).

PFO // MO

Lusa/Fim