Hazard três meses ausente devido a fissura no pé direito O belga Eden Hazard vai estar ausente durante cerca de três meses das competições futebolísticas devido a uma fissura no pé direito, anunciou hoje o Real Madrid. desporto Lusa desporto/hazard-tres-meses-ausente-devido-a-fissura-no_5e527d9b9183311287a2d767





"Os exames médicos realizados hoje [no domingo] revelaram uma fissura ao nível do perónio distal direito do nosso jogador Eden Hazard", lê-se no comunicado dos madridistas, divulgado oito dias depois do regresso do internacional belga, que tinha recuperado de uma microfratura no tornozelo direito, contraída em novembro de 2019.

Hazard lesionou-se na derrota do Real Madrid no terreno do Levante, por 1-0, no sábado, a quatro dias de a formação espanhola receber o Manchester City, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e nas vésperas do clássico com o FC Barcelona, para o campeonato.

O Real Madrid não detalhou o tempo de paragem de Hazard, mas, a comunicação social espanhola, adianta que deverá rondar os dois ou três meses.

JP // JP

Lusa/Fim