Frente a um Aston Villa que tem dado boa resposta sob o comando de Steven Gerrard, mas que não atravessa a sua melhor fase, com quatro derrotas consecutivas, foi o Tottenham que esteve em grande plano, com um tridente ofensivo de luxo.

Son fez um 'hat-trick', com golos aos três, 66 e 71 minutos, Kulusevski marcou, aos 50, e assistiu num dos golos do sul-coreano, e Harry Kane também esteve diretamente ligado ao segundo e terceiro golos.

A vitória no Villa Park mantém o Tottenham em quarto lugar, agora com mais três pontos do que o Arsenal, que igualmente hoje foi derrotado em casa pelo Brighton, por 2-1, embora os 'gunners' tenham menos um jogo disputado do que os rivais londrinos.

Também na frente, o Chelsea fez por esquecer as derrotas com Brentford (4-1) e, sobretudo, Real Madrid (3-1), este na Liga dos Campeões, e foi hoje golear a casa do Southampton (6-0), com os 'blues' a ocuparem o terceiro lugar.

Mais cedo, o Manchester United, com Cristiano Ronaldo de regresso e Bruno Fernandes também em campo, voltou a mostrar que é uma equipa pouco convincente -- e muitas vezes sem argumentos -, e perdeu na visita ao 'aflito' Everton, por 1-0.

O jogo grande da 32.ª jornada está reservado para domingo, entre os candidatos Manchester City e Liverpool, primeiro e segundo, separados por um ponto e quando ambos, com jogos em atraso, ainda têm oito jogos por disputar até final da Liga.

