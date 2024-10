No País Basco, o desafio da nona jornada ficou praticamente resolvido ainda antes do tempo de descanso, já que o ponta de lança da Polónia inaugurou o marcador aos sete minutos, dilatou a vantagem, aos 22, e 'selou' o triunfo, aos 32.

Desta forma, o opoente do Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões passa a somar 24 pontos no primeiro lugar, contra os 21 do rival Real Madrid (segundo posicionado), com o Villarreal a fechar o pódio, com 17.

Contudo, o 'submarino amarelo' pode ser ainda hoje ultrapassado, caso o Atlético de Madrid (quarto, também com 17) vença a Real Sociedad.

Mais cedo, o guarda-redes argentino Paulo Gazzaniga deteve três grandes penalidades, ainda que uma delas de forma irregular, e ajudou o Girona a bater em casa o Athletic Bilbau por 2-1.

Gazzaziga deteve o remate de Alex Berenguer, para a sua esquerda, aos 28 minutos, e, depois, aos 56, segurou o remate de Iñaki Williams, só que não tinha nenhum dos pés sobre a linha, pelo que o castigo máximo foi repetido, mas para nova defesa do argentino, aos 58, com os pés, a remate de Ander Herrera.

O guarda-redes dos catalães só foi batido aos 41 minutos, por Oihan Sancet, que restabeleceu, então, a igualdade, depois de o colombiano Yaser Asprilla adiantar os locais, aos 39.

A formação local acabou por ganhar com um castigo máximo, transformado pelo uruguaio Crithian Stuani, que entrou aos 90+3 minutos, para o lugar do ex-bracarense Abel Ruiz, e decidiu o jogo aos 90+9. O mexicano Alex Padilla ainda tocou na bola.

Na classificação, o Girona, sensacional terceiro classificado em 2023/24, subiu, provisoriamente, ao 11.º lugar com 12 pontos, enquanto o Athletic é sexto, com 14.

