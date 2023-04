O clube da capital está provisoriamente a oito pontos do líder FC Barcelona, que recebe o Betis.

Karim Benzema passa a ser o quarto maior goleador na história da Liga espanhola, com 236 golos, apenas atrás do argentino Lionel Messi (473), do português Cristiano Ronaldo (311) e de Telmo Zarra (253).

O goleador francês beneficiou hoje de duas excelentes assistências dos brasileiros Vinicius (cinco minutos) e Rodrygo (17), antes de fechar a sua contabilidade de grande penalidade, aos 41, após derrube de Lucas Vazquez pelo belga Largie Ramazani.

Benzema ultrapassou na lista o mexicano Hugo Sánchez (234) e continuou a tentar melhorar a marca, na segunda parte, mas o melhor que se viu foi um festival' de remates ao poste e golos falhados.

O Bola de Ouro de 2022 foi, com naturalidade, o 'homem do jogo', título que muito deve ao excelente trabalho nas alas dos brasileiros.

Rodrygo, com um bonito remate 'seco', fez o outro golo 'merengue', aos 47 minutos, com o Almeria a evitar um 'castigo' demasiadamente pesado graças aos golos de Lazaro (41) e Lucas Robertone (61).

Depois deste jogo, Benzema volta a ser sério calendário para o troféu Pichichi - com efeito, na lista de goleadores passa a ter 17 golos apontados, somente menos um que Robert Lwandowski, do FC Barcelona.

Em excelente forma no ano de 2023, Benzema tem já três 'hat-tricks' em abril, sendo os outros dois contra o Valladolid, dia 02, e o FC Barcelona, dia 05.

A uma semana da final da Taça do Rei, contra o Osasuna, e a dez dias da primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões, contra o Manchester City, o Real parece estar a gerir bem os esforços.

Mais cedo, o Elche, lanterna vermelha do campeonato, goleou o Rayo Vallecano, por 4-0, no que foi uma vitória de prestígio, já que a descida de divisão parece inevitável.

O Elche beneficiou da expulsão de Lejeune, aos 27 minutos, marcando por Tete Morente (45+1), Boyé (52), Fidel (53) e Gumbau (72).

FB // PFO

Lusa/Fim