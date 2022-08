O treinador 'verde-rubro' afasta a hipótese de instabilidade na equipa devido aos conflitos entre clube e sociedade anónima desportiva (SAD), admitindo que pede aos jogadores que não vejam o que sai nas redes sociais e nas notícias.

"Obviamente, que quanto mais harmonia e confiança existir entre todos, naturalmente, estaremos mais fortes para conseguir superar as dificuldades e os momentos menos bons que acontecem", afirmou Vasco Seabra na conferência de antevisão à receção ao Portimonense.

Na segunda-feira, o presidente do Marítimo, Rui Fontes, revelou a intenção de destituir a SAD, liderada por João Luís, em declarações ao Diário de Notícias da Madeira.

No dia seguinte, o emblema insular publicou um comunicado em que anunciou que os dois dirigentes "estão em sintonia e total convergência", em prol dos interesses do clube.

Os 'leões' do Almirante Reis ainda não venceram na I Liga, averbando três derrotas, duas das quais com resultados expressivos, diante do FC Porto (5-1), na ronda inaugural, e em Braga (5-0), na última jornada, sendo que, pelo meio, foram derrotados na receção ao Desportivo de Chaves (2-1).

"Fizemos a nossa reflexão, procurámos corrigir e falar sobre aquilo que não estávamos a fazer de tão bem. A resposta dos jogadores foi mais uma vez fantástica. A nossa confiança é grande naquilo que vamos apresentar e com um desejo muito grande de terminarmos felizes", adiantou o técnico, de 38 anos.

A história está carregada de exemplos de várias equipas que têm momentos menos bons, segundo Vasco Seabra, que toma como ponto assente que o importante reside "na capacidade para os inverter".

"Não fugimos às nossas responsabilidades, mas também sentimos que não vivemos neste momento no fim do mundo", frisou o técnico natural de Paços de Ferreira.

O Marítimo conta com oito reforços para a temporada 2022/23, tendo a maioria deles chegado à equipa praticamente no arranque da competição, não estando o plantel todo ao mesmo nível, de acordo com o treinador.

"Quanto mais tivermos os jogadores no mesmo nível, mais capacidade temos para escolher em função de cada jogo. Acredito que a equipa ficou competitiva, mas está num momento de se compreender a ela mesma", adiantou Vasco Seabra.

Quando questionado sobre se a aposta no potencial em detrimento de atletas com provas dadas, o técnico 'verde-rubro' sublinhou que "os jogadores maduros também falham", enumerando energia e irreverência como as qualidades pretendidas nas novas aquisições.

"Temos jogadores com 20 anos e que têm um passado de quatro, cinco anos de seleções e clubes que já passaram por momentos bons e maus e isso dá-lhes experiência que, às vezes, um jogador de 30 anos não tem", destacou aos jornalistas.

Em relação ao conjunto de Portimão, Vasco Seabra descreve o adversário como forte, munido pelas capacidades de um treinador "experiente e com qualidade", reforçando que se trata de uma "equipa capaz e moralizada" com as duas vitórias diante do Paços de Ferreira (0-3) e, na última ronda, frente ao Vitória de Guimarães (2-1).

O Marítimo recebe no sábado, às 15:30, o Portimonense, em partida da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

SFYR // MO

Lusa//Fim