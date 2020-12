Já eram conhecidas as negociações entre o promotor do WESS, o grupo KTM e a Federação Internacional de Motociclismo… mas será que terão chegado a um acordo?

Os factos são os seguintes: em 2018 o grupo KTM retirou do campeonato do mundo de EnduroGP as suas equipas oficiais (KTM e Husqvarna), alegadamente por não concordar com o rumo seguido por esta modalidade.

O construtor austríaco apostou então “todas as fichas” no WESS – o World Enduro Super Series, uma competição de Hard Enduro – fazendo alinhar vários pilotos nas equipas de fábrica da KTM e da Husqvarna.

As negociações foram reatadas em Julho de 2019 mas a FIM voltou a não chegar a acordo com o promotor do WESS e com o grupo KTM para que este campeonato fosse organizado sob a alçada da Federação Internacional de Motociclismo.

Na altura, Jorge Viegas veio a público afirmar peremptoriamente que havia cedências a nível ambiental que não faria e que os pilotos com licença FIM não teriam seguro válido para as provas do WESS.

Pois bem, a Federação Internacional de Motociclismo anunciou agora a criação de um campeonato do mundo desta especialidade para a temporada de 2021.

Ao que tudo indica, o promotor do WESS e a FIM terão chegado a acordo e o World Enduro Super Series chama-se agora campeonato do mundo de Hard Enduro.

Esperamos em breve ter a confirmação desta notícia!

—

(Foto: FB Erzbergrodeo)