A 11.ª edição do “Sea to Sky” está agendada para os dias 23 a 26 de Setembro na Turquia.

Apelidada por muitos como uma das melhores corridas de Hard Enduro em todo o mundo e, segundo a organização, já estão inscritos 150 dos 250 participantes permitidos.

Preparado está a ser um novo formato em que a “Canyon Race” será substituída pela “Sky Race”, a ser disputada na montanha próxima de Beydaglari.

O espírito da corrida mantém-se intacto já que a prova começará a 2.000 metros de altitude e, no seu ponto mais elevado, os pilotos irão competir a 2.570 metros.

Devido às alterações feitas no calendário do WESS, a data do “Sea to Sky” ficou muito próxima do Hawkstone Park Cross Country e da Extreme XL Lagares o que pode limitar o número de pilotos de topo que queiram alinhar à partida na Turquia.

(Foto: Facebook Sea to Sky)