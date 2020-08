Com o título nacional de enduro conquistado pela terceira vez em 2020, Diogo Ventura prepara já a participação na exigente e muito especial Extreme XL Lagares, a ronda lusa do WESS (World Enduro Super Series) um campeonato composto em exclusivo por prova de Hard e Extreme Enduro.

Esta série promovida pela Red Bull terá em Portugal – entre os dias 2 e4 de Outubro– a sua terceira prova, a Extreme XL Lagares, que se realiza pela 16ª vez e que juntamente com os melhores pilotos do mundo da disciplina irá contar também com Diogo Ventura que já começou mesmo um programa de treinos distinto para enfrentar uma prova tão diferente de todas as outras.

‘A Extreme XL Lagares é uma prova muito diferente e por isso mesmo exige uma preparação muito direccionada. Sei que vou enfrentar percursos muito trializantes que terão que ser percorridos com rapidez e sem danificar a moto e é isso que estou já a treinar…trial com a minha moto de enduro.’ comenta o piloto da Beta que contará com apoio da marca nesta ‘aventura’.

‘Nem poderia ser de outra forma. A Beta Portugal e toda a sua estrutura estão comigo nesta participação, bem como todos os patrocinadores que de imediato acederam a este desafio.’ reforça o campeão nacional.

A Extreme XL Lagares terá o seu arranque desportivo no dia2 de Outubrocom a a realização de um Endurocross naSerra do Pilar em Vila Nova de Gaia, seguindo no dia 3 o carismático e mundialmente conhecido Prólogo na Ribeira do Porto, este a anteceder a jornada decisiva, no dia 4 com a realização da corrida decisiva que irá coroar o vencedor da 16ª edição da competição após exigentes e técnicos 80 quilómetros de percurso.

Até lá Diogo Ventura vai continuar a sua preparação dedicada ao evento e às particularidades da prova, contando também com a ajuda da Trialmotor, a escola de trial da Lousã onde o goiense tem passado parte dos seus dias a pensar na Extreme XL Lagares.

—

(Foto: João da Franca)