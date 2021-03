"No passado, tinha como único foco vencer o campeonato. (...) Este ano, trata-se também de promover diversidade e garantir que há ações que são tomadas", explicou Hamilton, durante a apresentação virtual do novo monolugar.

O britânico, campeão de Fórmula 1 por sete vezes, tem apoiado o movimento BlackLivesMatter e sido promotor de outras medidas de índole sociais no desporto, quando entra em novo ano de contrato com a Mercedes, aos 36 anos.

O próprio carro, intitulado W12, inclui referências visuais a movimentos contra a discriminação racial, num ano em que a equipa procura levar de novo o piloto britânico e o finlandês Valtteri Bottas aos primeiros lugares.

O novo carro da Mercedes para o Campeonato do Mundo de F1 de 2021 é muito similar ao do ano passado, uma vez que os desenvolvimentos estão 'congelados', à espera das novas regras do campeonato em 2022, com alterações apenas a nível visual e na aerodinâmica.

"Estou numa posição privilegiada, em que consegui a maior parte das coisas que queria conquistar. Não há necessidade de planear demasiado para a frente, só queria um ano [na renovação de contrato]", afirmou Hamilton, empatado com o alemão Michael Schumacher, ambos com sete cetros mundiais.

