Hamilton desportista europeu do ano para agências de notícias pela segunda vez O piloto britânico Lewis Hamilton foi eleito pela segunda vez desportista europeu do ano pelas 26 agências de notícias da Europa que participaram na eleição promovida pela polaca PAP, cujos resultados foram revelados hoje. desporto Lusa desporto/hamilton-desportista-europeu-do-ano-para_5e049c8f19454c1c0d2a0c42





Em 2019, Hamilton, de 34 anos, que já tinha sido distinguido como o melhor desportista europeu em 2014, conquistou pela sexta vez o título mundial de Fórmula 1, o terceiro consecutivo, batendo o recorde de pontos conquistados numa temporada (413).

O britânico venceu a eleição com 151 pontos, mais 11 do que o tenista espanhol Rafael Nadal, líder do 'ranking' mundial e vencedor do US Open e de Roland Garros, e mais 75 do que o esquiador austríaco Marcel Hirscher, campeão do mundo de slalom e vice-campeão de slalom gigante em esqui alpino.

Em quarto lugar, com 71 pontos, ficou o tenista sérvio Novak Djokovic, que já venceu três vezes a votação, em 2011, 2015 e 2018.

Cristiano Ronaldo, avançado da Juventus, que, em 2016 e 2017, se tornou o primeiro português e único futebolista a ser distinguido com este prémio, não foi além do 18.º lugar, com 19 pontos, atrás do defesa holandês do Liverpool Virgil van Dijk, que foi sexto, com 61.

O título de desportista do ano para as agências de notícias da Europa é atribuído desde 1958.

- Lista dos 20 mais votados: 1. Lewis Hamilton, GB (Fórmula 1) 151 pontos 2. Rafael Nadal, Esp (Ténis) 140 3. Marcel Hirscher, Aut (Esqui alpino) 76 4. Novak Djokovic, Ser (Ténis) 71 5. Sifan Hassan, Hol (Atletismo) 69 6. Virgil van Dijk, Hol (Futebol) 61 7. Karsten Warholm, Nor (Atletismo) 47 . Marc Marquez, Esp (MotoGP) 47 9. Giannis Antetokounmpo, Gre (Basquetebol) 46 10. Johannes Tingnes Boe, Nor (Biatlo) 44 11. Therese Johaug, Nor (Esqui nórdico) 43 12. Dina Asher-Smith, GB (Atletismo) 32 13. Katinka Hosszu, Hun (Natação) 31 14. Mariya Lasickiene, Rus (Atletismo) 27 15. Adam Peaty, GB (Natação) 22 Luka Doncic, Slo (Basquetebol) 22 Johannes Klaebo, Nor (Esqui nórdico) 22 18. Cristiano Ronaldo, Por (Futebol) 20 19. Niklas Kaul, Ale (Atletismo) 18 20. Stefanos Tsitsipas, Gre (Ténis) 17

JP // RPC

Lusa/Fim