Segundo as autoridades, o ugandês de 20 anos não se encontra junto do resto do grupo do Uganda instalado naquela localidade, próxima de Osaka, anunciaram hoje as autoridades locais.

A última vez que alguém o viu em Izumisano, segundo contam as autoridades, foi por volta da meia noite de quinta-feira para sexta-feira, com o atleta incontactável.

Segundo a imprensa do Uganda, Ssekitoleko viajou como reserva e na esperança de assegurar uma vaga via quota continental, mas preparava-se para regressar ao país natal após ver gorado o 'sonho'.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este ano devido à pandemia de covid-19, realizam-se de 23 de julho a 08 de agosto de 2021.

