O ponta de lança internacional norueguês, de 22 anos, juntou-se aos ingleses Alan Shearer e Andy Cole, detentores do recorde, depois de ter inaugurado o marcador, de penálti, logo à passagem do minuto três, para a 34.ª jornada da prova.

Cole e Shearer marcaram 34 golos ao serviço do Newcastle, na temporada 1993/94, e Blackburn, em 1994-95, respetivamente, numa altura em que a prova tinha 42 jornadas, e não as atuais 38.

O recorde absoluto de golos marcados numa temporada no campeonato inglês pertence ao inglês Dixie Dean, autor de 60, em 1927/28, com a camisola do Everton.

O golo marcado hoje, frente à equipa comandada pelo português Marco Silva, foi o 50.º de Haaland na presente temporada contabilizando todas as competições.

Em Craven Cottage, Londres, o ex-Benfica Carlos Vinícius viria a repor a igualdade, aos 15 minutos, mas, ainda antes do tempo de descanso, aos 36, o argentino Julián Alvarez anotou o 2-1 final, com um belo remate de fora da área.

No novo líder da Premier League, agora com 76 pontos, contra os 75 do segundo colocado Arsenal, que tem mais um jogo disputado e recebe na terça-feira o Chelsea, alinhou de início o defesa luso Rúben Dias, enquanto Bernardo Silva foi lançado aos 83 minutos.

