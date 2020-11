No dia 5 de Novembro de 1989, Miguel Farrajota tornou-se o primeiro campeão nacional de Supercross em Portugal!

Beja foi o palco da derradeira ronda do campeonato de 1989 e três pilotos chegaram à cidade alentejana na luta pelo título: Miguel Farrajota, António Oliveira e César Peixe.

Oliveira e Peixe disputaram a liderança nas primeiras voltas mas um toque entre os dois resultou no abandono do ribatejano com problemas no disco do travão dianteiro da sua Cagiva.

Farrajota aproveitou este incidente para se aumentar a pressão sobre Oliveira e acabou mesmo por conseguir a ultrapassagem que lhe valeu o título.

Esta foi a primeira coroa de campeão do algarvio que, depois do Motocross, fez história nos campeonatos nacionais de Enduro e Todo-o-Terreno e chegou a mesmo a participar (e a terminar) o Dakar!

(Foto: Fernando Canteiro)