"Na temporada 2023/24, o total de praticantes femininas subiu de 17.859 para 20.000 este ano, um salto assinalável em comparação com os 14.607 atletas registados na época 2022/23. Este número redondo e simbólico não inclui as praticantes do futebol de praia, que têm um calendário competitivo distinto", refere a FPF com comunicado.

O futebol registou um aumento de 9,5% em relação ao período homologo, com 13.626 praticantes, com os escalões jovens a destacarem-se neste crescimento.

"O crescimento mais expressivo observa-se no escalão sub-11, que regista um aumento de 13,5% em relação à época passada. As categorias sub-15 e sub-17 também tiveram incrementos de 12% e 9,8%, respetivamente", acrescenta o organismo liderado por Pedro Proença.

O número total de praticantes de futebol em Portugal atinge os 244.636, um aumento de 5,5% em comparação com o ano anterior, com as associações do Porto (45.820), Lisboa (38.090) e Braga (25.884) a destacaram-se como as que têm mais federados.

Já o crescimento mais significativo verifica-se nas associações de Beja (8,8%), Algarve (8,4%) e Coimbra (7,3%).

AJO // AO

Lusa/Fim