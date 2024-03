Gyökeres, de 25 anos, tem estado em destaque no Sporting, líder da I Liga portuguesa, da qual o avançado sueco é o melhor marcador, com 19 golos, de um total de 35 concretizados na época 2023/24 pela equipa lisboeta, em 42 jogos.

A seleção portuguesa defronta a congénere sueca em 21 de março, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em encontro com início às 19:45, enquanto a partida com a Albânia realiza-se quatro dias mais tarde, em 25, em Solna, na Suécia.

Se Portugal prepara a participação no Euro2024, que terá lugar entre 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha, depois de uma fase de qualificação irrepreensível, com 10 vitórias em 10 jogos, a Suécia falhou a presença na fase final da competição, ao terminar no terceiro lugar do seu grupo de apuramento.

Lista de 26 convovados:

- Guarda-Redes: Viktor Johansson (Rotherham, Ing), Kristoffer Nordfeldt (AIK) e Robin Olsen (Aston Villa, Ing).

- Defesas: Ludwig Augustinsson (Anderlecht, Bel), Hjalmar Ekdal (Burnley, Ing), Gabriel Gudmundsson (Lille, Fra), Isak Hien (Atalanta, Ita), Emil Holm (Atalanta, Ita), Emil Krafth (Newcastle, Ing), Victor Lindelöf (Manchester United, Ing), Carl Starfelt (Celta de Vigo, Esp) e Linus Wahlqvist Egnell (Pogon, Polónia).

- Médios: Jens Cajuste (Nápoles, Ita), Anthony Elanga (Nottingham Forest, Ing), Emil Forsberg (New York Red Bulls, EUA), Samuel Gustafson (Urawa Red Diamonds, Jap), Jesper Karlstrom (Lech Poznan, Pol), Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt, Ale), Simon Olsson (Heerenveen, Hol), Anton Saletros (AIK) e Mattias Svanberg (Wolfsburgo, Ale).

- Avançados: Viktor Gyökeres (Sporting, Por), Alexander Isak (Newcastle, Ing), Dejan Kulusevski (Tottenham, Ing), Gustaf Nilsson (Union Saint-Gilloise, Bel) e Jacob Ondrejka (Antuérpia, Bel).

RPC // MO

Lusa/fim