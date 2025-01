"O Viktor [Gyökeres] vai estar em dúvida até à hora do jogo", confirmou o técnico, questionado sobre a disponibilidade de o melhor marcador da I Liga, com 21 golos em 17 encontros disputados.

Em conferência de imprensa, Borges assumiu que é "claro que o Viktor [Gyökeres] é importante" e disse acreditar que pode contar com o sueco "no jogo [contra o Rio Ave] e nos próximos jogos também", mas recusou a ideia de poupar o avançado na visita a Vila do Conde, caso esteja disponível.

"Agora o jogo importante é o Rio Ave, não é o de quarta-feira [em Leipzig, para a Liga dos Campeões]. É o do Rio Ave que é o próximo, é do campeonato, que é o nosso objetivo, é nisso que temos de nos focar", justificou.

Por outro lado, o médio Daniel Bragança, ausente desde o início de dezembro de 2024, "pode ir a jogo", mas esteve "algum tempo parado" e o técnico terá de avaliar "do que é capaz ou não" para ajudar a equipa.

Por sua vez, o defesa Eduardo Quaresma "está fora do jogo", confirmou Rui Borges, enquanto o médio Morita "também está em dúvida".

Também de fora, mas por "opção técnica", está Marcus Edwards, que poderá estar a braços com um inquérito disciplinar e até mesmo de saída do clube, informações que o treinador recusou confirmar, assim como "dizer se treinou ou não" durante a semana.

"O Edwards está fora do jogo por opção técnica. Tem contrato com o clube, é jogador do clube, no que é específico para o jogo, está fora por opção técnica", vincou Rui Borges.

Apto e disponível está o primeiro reforço garantido este mês pelo Sporting na reabertura do mercado de transferências, o guarda-redes Rui Silva, mas o técnico também não desvendou se vai lançar o ex-Betis, da Liga espanhola, de imediato.

"O Rui [Silva] chegou, está a treinar, é opção para o jogo e conto com ele como conto com qualquer outro guarda-redes", resumiu.

O técnico, de resto, revelou algum incómodo com a insistência da comunicação social nalguns temas, particularmente os de Edwards e Gyökeres, sobre o qual "perguntaram cinco vezes", preferindo focar-se na visita aos vila-condenses.

"Eu estou focado [no jogo] com o Rio Ave. Um jogo difícil, contra uma equipa que não perde em casa há 20 jogos, muito competitiva, à imagem do seu treinador, e com muita qualidade individual", analisou.

O Sporting visita o Rio Ave no sábado, a partir das 18:00, em partida da 18.ª jornada da I Liga, em Vila do Conde, sob arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

À entrada para a 18.ª jornada, a primeira da segunda volta, o Sporting lidera, com 41 pontos, mais um do que o FC Porto e mais três do que o Benfica, adversário contra o qual perdeu a final da Taça da Liga, no sábado, no desempate por grandes penalidades, que hoje visita o Famalicão.

Já o Rio Ave, orientado por Petit desde a 13.ª jornada, no início de dezembro, segue em 10.º lugar, com 20 pontos, e nesta época ainda não perdeu em casa, onde somou quatro vitórias e quatro empates na primeira volta do campeonato.

SYL // JP

Lusa/Fim