Os treinadores da I Liga elegeram o sueco, com 23,02% dos votos, à frente de outros dois avançados, André Luís (Moreirense), com 14,29%, e Banza (Sporting de Braga), com 12,70%.

Gyökeres foi igualmente eleito o melhor avançado, com Luiz Júnior, do Famalicão, a ser o melhor guarda-redes e os benfiquistas António Silva e João Neves a receberem os galardões de melhor defesa e melhor médio, respetivamente.

Tiago Aguiar, adjunto de Rui Borges no Moreirense, foi eleito o melhor treinador de outubro e novembro.

