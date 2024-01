Gyökeres, que repete as distinções conseguidas em setembro e outubro/novembro, foi eleito pelos treinadores da Liga com 27,35% dos votos, à frente de outros dois avançados: Rodrigo Gomes (Estoril Praia), com 22,22%, e Banza, (Sporting Braga), com 15,38%.

O sueco foi igualmente eleito o melhor avançado, com Ricardo Velho, do Farense, a ser o melhor guarda-redes, o sportinguista Gonçalo Inácio a receber o galardão de melhor defesa e o benfiquista João Neves o de melhor médio.

Rúben Amorim, do Sporting, foi eleito o melhor técnico do mês, com 31,62% dos votos, terminando imediatamente à frente de Daniel Sousa (Arouca) e Vasco Seabra (Estoril Praia), ambos com 16,24%.

O técnico arouquense, no entanto, ficou no segundo posto, uma vez que venceu três partidas em quatro disputadas, contra dois triunfos do treinador dos canarinhos no mesmo número de encontros.

