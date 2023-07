Esta apresentação, prevista para as 19:00, começou com um ligeiro atraso de quatro minutos. No exterior do Estádio José Alvalade estavam ainda alguns milhares de adeptos para entrar quando os jogadores foram chamados um a um, por ordem numérica, com o capitão Coates, que veste o número quatro, a ser o último a subir ao relvado.

Seguiu-se depois a entrada de toda a equipa técnica, liderada pelo treinador Rúben Amorim.

Vestidos com a camisola tradicional, os 27 jogadores a maioria acompanhados pelos filhos, foram fortemente aplaudidos, com especial destaque para o reforço Viktor Gyökeres e do Daniel Bragança, ausente na época passada devido a lesão.

O médio argentino Mateo Tanlongo não figurou nesta apresentação, confirmando-se não fará parte do plantel principal do Sporting, devendo ser cedido por empréstimo.

O Estádio José Alvalade está a ser alvo de melhoramentos. As cadeiras, que desde a época passada estavam a ser trocadas por novas, são todas verdes, os corrimãos são agora pretos - em vez de amarelo -- e as escadarias de acessos aos lugares também deixaram de ser amarelas e passando a ser cinzentas.

Além disso, também a iluminação é agora em LED, em vez de do tradicional halogéneo.

No exterior é também notória a remoção dos azulejos coloridos que 'vestiam' a casa 'leonina' desde a sua inauguração, em 2003.

