O avançado sueco, melhor marcador dos 'leões' esta temporada e quinto melhor da 'Champions', tem tido alguns problemas físicos, já assumidos pelo treinador Rui Borges, estando assim em dúvida para o encontro de quarta-feira.

Além do Gyökeres, também o japonês Morita, que saiu lesionado da partida com o Nacional (2-0), da I Liga, não esteve presente no relvado da Academia de Alcochete, no qual já esteve o neerlandês Jeremiah St. Juste, aparentemente recuperado da lesão que tinha sofrido.

De fora continuam Eduardo Quaresma, Pedro Gonçalves e Nuno Santos, com lesões mais graves.

Ainda hoje, às 19:00, Rui Borges e um jogador vão fazer a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Bolonha para a Liga dos Campeões, que se disputa na quarta-feira, às 20:00, e terá arbitragem do francês Benoît Bastien.

Com os 24 primeiros a seguirem para a fase a eliminar, o Sporting é 23.º classificado da fase de liga da 'Champions', com 10 pontos, e recebe o Bolonha, 28.º e já eliminado, num jogo decisivo para os 'leões', que pretendem continuar em prova.

