Mikel Villanueva (17 minutos), André Silva (41) e Afonso Freitas (70) marcaram os golos dos vimaranenses, que seguem no sexto lugar, que dá acesso à Liga Conferência Europa, com 47 pontos, menos um do que o Arouca (quinto) e mais cinco do que o Famalicão (sétimo), equipas com menos um jogo.

O Vizela, que sofreu a terceira derrota seguida, está no 11.º posto, com 39 pontos.

NFO // NFO

Lusa/fim