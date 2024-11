Atualmente na quinta posição da fase de liga da Liga Conferência, os vimaranenses chegam à terceira jornada com os seis pontos possíveis, depois dos triunfos sobre os eslovenos do Celje (3-1) em casa e sobre o Djurgarden (2-1) na Suécia.

Um triunfo sobre a equipa da República Checa deixaria o Vitória de Guimarães em excelente posição para lutar por um dos primeiros oito lugares da competição, que lhe dariam a passagem direta para os oitavos de final, e praticamente com o objetivo mínimo assegurado de chegar ao play-off (entre o nono e o 24.º).

O Estádio D. Afonso Henriques tem sido um palco bastante favorável aos vimaranenses esta temporada, com apenas uma derrota, frente ao FC Porto, e um empate com o Boavista, em que desperdiçou uma vantagem de 2-0 nos descontos da segunda parte.

De resto, em casa, o conjunto orientado por Rui Borges conseguiu sete triunfos, quatro dos quais já na Liga Conferência, frente a Floriana (4-0), Zurique (2-0) e Zrinjski Mostar (3-0), nas pré-eliminatórias, e Celje (3-1), já na fase de liga.

O Vitória de Guimarães chega a este encontro no sexto lugar da I Liga portuguesa, enquanto o Mladá Boleslav ainda não pontuou na Liga Conferência e é 10.º posicionado do campeonato da República Checa.

Grande candidato ao triunfo final e líder da competição, o Chelsea, de Renato Veiga, Pedro Neto e João Félix, procura também o terceiro triunfo, na receção aos arménios do Noah, treinados pelo português Rui Mota e que têm Gonçalo Silva, Gonçalo Gregório e Hélder Ferreira no plantel.

Treinado por Gonçalo Feio, o Legia Varsóvia, terceiro classificado e que tem Rúben Vinagre e Claude Gonçalves na equipa, também só com vitórias, recebe o Dínamo Minsk, ainda sem triunfos.

Ainda em busca do primeiro triunfo na prova, depois de ter somado apenas um ponto nas duas primeiras jornadas, os gregos do Panathinaikos, no segundo jogo sob o comando de Rui Vitória, deslocam-se à Suécia para defrontar o Djurgarden, que também tem apenas um ponto.

O APOEL Nicósia, liderado por José Dominguez e de Pizzi, também tem apenas um empate na prova e recebe agora a Fiorentina, segunda classificada, só com triunfos.

NFO // AJO

Lusa/Fim