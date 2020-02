Guimarães bate Famalicão por 7-0 e alcança maior goleada da época na I Liga O Vitória de Guimarães alcançou hoje a maior goleada da época na I Liga portuguesa de futebol, ao impor-se por 7-0 no estádio do Famalicão, em jogo da 20.ª jornada da prova. desporto Lusa desporto/guimaraes-bate-famalicao-por-7-0-e-alcanca_5e3ef44d3555ec127142dc97





Os golos do Bruno Duarte (cinco minutos), João Carlos Teixeira (14 e 54), Marcus Edwards (49 e 79), Pêpê Rodrigues (52) e Davidson (67) superaram o anterior máximo (5-0, com que já tinham vencido o Belenenses e o Benfica batido o Paços de Ferreira), num jogo em que os vimaranenses beneficiaram da expulsão de Anderson Oliveira, aos 26.

O Guimarães, que não vencia fora de casa há mais de quatro meses, subiu ao sétimo lugar, com 28 pontos, a quatro do Famalicão, que completou o quarto jogo seguido sem ganhar e pode ser igualado no domingo pelo Rio Ave no quinto posto, caso os vila-condenses se imponham na visita ao lanterna-vermelha Desportivo das Aves.

