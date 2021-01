O jogador de 25 anos chegou esta temporada a Braga proveniente do Santa Clara, mas, nos 18 jogos em que participou, não marcou qualquer golo e está agora a caminho da equipa espanhola por empréstimo dos bracarenses até ao fim da época.

Em sentido contrário, o avançado Vítor Oliveira, melhor marcador da equipa B e que se estreou na equipa principal com um golo na goleada por 5-0 ao Torreense, nos oitavos de final da Taça de Portugal, vai ser integrado em definitivo no plantel às ordens de Carlos Carvalhal, que ficará a contar com três avançados, Paulinho, Abel Ruiz e Vítor Oliveira, detalhou a mesma fonte.

O Almería, orientado por José Gomes e onde alinham os jogadores portugueses Ivanildo Fernandes (emprestado pelo Sporting), João Carvalho e Samuel Costa (emprestado pelos bracarenses) e Pedro Mendes (emprestado pelo Sporting), é terceiro classificado da segunda divisão espanhola, com os mesmos pontos do segundo, o Espanyol, e a três do líder Maiorca.

