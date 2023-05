"É um momento muito feliz. Eu estou muito grato ao clube e ao Eurico [Pinto, diretor da secção] por confiar em mim para os próximos anos. Prometo dar tudo pelo FC Porto e sinto-me muito contente quando represento este símbolo que tanto representa. Só tenho palavras de agradecimento para o clube e para a estrutura técnica e diretiva", vincou o 'guardião', de 33 anos, em declarações reproduzidas no sítio oficial do clube na Internet.

Xavier Malián chegou aos 'dragões' em 2019/20, na sequência de nove temporadas ao serviço do Liceo da Corunha, pelo qual arrebatou um campeonato e duas Supertaças de Espanha, duas Liga dos Campeões, uma Taça Continental e uma Taça Intercontinental.

"O objetivo é continuar a melhorar. Cada treino e jogo são oportunidades para melhorar e está claro que defender este símbolo implica ganhar todos os jogos. O objetivo é ganhar todas as provas e desfrutar desse caminho longo. Os títulos são a parte mais importante do percurso, mas também importa que estejamos todos felizes para ficarmos mais perto das vitórias", juntou o catalão, que já se sagrou campeão mundial (2017) e bicampeão europeu (2018 e 2021) pela seleção espanhola e tem somado vários êxitos no FC Porto.

Além de ter conquistado um campeonato, uma Taça de Portugal, uma Supertaça António Livramento e uma Elite Cup, o guarda-redes festejou uma Taça Intercontinental na época passada e, já no início deste mês, uma 'Champions', que escapava ao clube há 33 anos.

"Ainda me lembro da primeira entrevista que fiz aqui, em que disse que o meu sonho era ganhar a Liga dos Campeões com o FC Porto. Esse sonho concretizou-se e estou muito feliz pela recompensa de todo o trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo destes anos. Há que valorizar tudo aquilo que conseguimos, até porque há muitos anos que não ganhávamos um título tão importante e, sobretudo, a bater rivais daquele nível", admitiu.

Os 'azuis e brancos' oficializaram a renovação contratual com Xavier Malián na véspera da receção à Oliveirense, na terceira e decisiva partida dos quartos de final do play-off do campeonato nacional, numa altura em que cada equipa soma uma vitória e uma derrota.

RYTF // VR

Lusa/Fim