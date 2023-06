"As nossas redes estão seguras por mais dois anos", escreveram os 'gansos', fazendo acompanhar a frase com um vídeo com alguns momentos do experiente guarda-redes, de 36 anos, ao serviço do Casa Pia, clube a que chegou há três temporadas (2020/21).

Ricardo Batista tem sido titular indiscutível na baliza da turma orientada pelo treinador Filipe Martins, perfazendo um total de 34 partidas na época que findou, aos quais junta 23 encontros na sua primeira temporada e 33 na época de ascensão do Casa Pia à elite.

"É um orgulho enorme fazer arte desta grande instituição e deste grande clube. Vamos continuar a fazer história até 2025. Voamos juntos", afirmou o jogador luso-angolano, em declarações reproduzidas pelo conjunto lisboeta, também através das redes sociais.

Ricardo Batista já jogou em Vitória de Setúbal -- onde se formou -, Sporting, Olhanense e Nacional, tendo também passagens pelos ingleses do Fulham, MK Dons e Wycombe Wanderers, pelos angolanos do Recreativo do Libolo e pelos romenos do Gaz Metan.

A renovação de Ricardo Batista segue-se às do central bósnio Nermin Zolotic, também até 2025, e à do capitão Vasco Fernandes, que estendeu o contrato somente até 2024.

Por outro lado, deixaram o Casa Pia, em final de contrato, o guarda-redes João Bravim e o defesa central Léo Bolgado, ambos do Brasil, tal como o médio cabo-verdiano Cuca.

Os lisboetas concluíram a temporada de regresso à I Liga, 83 anos depois da, até então, única participação no escalão principal luso, no 10.º posto, com um total de 41 pontos.

