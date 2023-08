Kepa, de 28 anos, chega ao Real Madrid para colmatar a baixa do belga Thibaut Cortouis, que se lesionou na última semana com gravidade, uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo que o deixará de fora por longo período.

O novo reforço do Real Madrid, que assinou pelo Chelsea em 2018, proveniente do Athletic Bilbau e protagonizando então a transferência mais cara de um guarda-redes, na ordem dos 80 milhões de euros, perdeu espaço nas últimas épocas nos 'blues'.

Nas duas primeiras temporadas foi opção regular, mas nas três últimas perdeu espaço e já na atual, após a saída de Mendy para a Arábia Saudita, o Chelsea optou por contratar o também espanhol Robert Sánchez (ex-Brighton), que foi titular no domingo, diante do Liverpool, na primeira jornada da Premier League.

RPM // MO

Lusa/Fim