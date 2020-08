Joe Hart, de 33 anos, que chega ao Tottenham a custo zero, conta no seu palmarés com dois títulos da Premier League, duas Taça da Liga e uma Taça de Inglaterra ao serviço do Manchester City, clube que representou de 2006/07 a 2017/18.

A ligação de 12 anos de Joe Hart ao Manchester City não foi contínua, já que o guarda-redes internacional inglês regista passagens, por empréstimo, pelos clubes Tranmere Rovers, Blackpool, Birmingham, Torino (Itália) e West Ham.

O guarda-redes soma 75 jogos pela seleção inglesa e envergou a camisola dos 'três leões' no Mundial2016, no Brasil, e nos campeonatos da Europa de 2012, na Ucrânia e Polónia, e de 2016, em França, que Portugal venceu.

APS // AMG

Lusa/Fim