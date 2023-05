"A SAD do Vitória Sport Clube acertou a renovação do contrato de Bruno Varela por mais duas épocas. A ligação ao clube expirava somente em junho de 2024 e passou a ser válida até junho de 2026", lê-se na nota publicada pelo clube minhoto.

Ligado aos vimaranenses desde a época 2020/21, o guardião de 28 anos contabiliza 91 jogos oficiais ao serviço da equipa que traja de preto e branco e assumiu que as "duas partes sempre se manifestaram interessadas na renovação", pelo que "as negociações não foram difíceis".

"Quando o interesse é mútuo, as coisas tornam-se mais fáceis. Foi uma prova de confiança da parte do clube e também reflete a minha satisfação por representá-lo. Sinto-me bem aqui, estou muito contente. A minha família também se sente muito feliz em Guimarães e, por isso, não havia motivos para recusar esta renovação", referiu, em declarações aos meios do clube.

Antigo guarda-redes do Benfica e do Vitória de Setúbal, Bruno Varela lembrou que o clube de Guimarães lhe "abriu as portas num momento complicado da carreira", após duas temporadas no Ajax, em que cumpriu apenas três jogos pela equipa principal e dois pela equipa B, apesar de se ter sagrado campeão dos Países Baixos em 2019/20 e conquistado duas taças do país.

"Estava sem competir durante muito tempo e, naturalmente, sentia alguma falta de confiança. E o Vitória SC sempre me passou essa confiança desde o primeiro momento em que cá estou. Estou muito grato ao clube", frisou.

Além de vincar a "estabilidade" que ganhou desde a temporada 2020/21, ainda por cima "numa posição muito específica" como a de guarda-redes, o futebolista disse sentir que está "no melhor momento da carreira" e confessou a ambição de fazer história ao serviço dos vimaranenses.

"Meti na cabeça que quero escrever o meu nome na história do Vitória. É um objetivo claro e acredito que vou cumpri-lo, conquistando títulos. Pensamos sempre na conquista de uma Taça [de Portugal], numa boa classificação no campeonato. Quero deixar a minha marca", frisou.

Formado no Ponte Frielas e no Benfica, Varela estreou-se como profissional ao serviço da equipa B dos 'encarnados' na época 2012/13, jogou, por empréstimo, nos espanhóis do Valladolid e também no Vitória de Setúbal e regressou ao clube da Luz na época 2017/18, tendo realizado 35 jogos oficiais antes de rumar ao Ajax.

