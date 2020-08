Numa corrida onde a liderança nunca esteve em causa, o Aston Martin #34 da TF Sport, com Charlie Eastwood e Salih Yoluc ao volante, venceu em Paul Ricard, a primeira corrida da segunda ronda do International GT Open.

Segunda posição para Nick Moss e Joe Osbourne no #72 McLaren 720s da Optimum Motorsport, que conquistaram muitas posições no arranque. Miguel Ramos e Henrique Chaves levaram o #59 McLaren da Teo Martin Motorsport à terceira posição.

Nas hostes portuguesas, Miguel Ramos foi quem começou no McLaren #59 da Teo Martín Motorsport. Ramos partiu de oitavo e ainda esteve algum tempo nessa posição, tendo conseguido subir a sétimo. O #59 foi dos primeiros a parar, com Ramos a trocar com Henrique Chaves.

Com Chaves ao volante o McLaren 720s ‘voou’. A ser o mais rápido em pista, o piloto português aproveitou as paragens para ir ganhando algumas posições. Ainda em pista ultrapassou Bredan Iribe pela terceira posição.

A paragem mais cedo e o ritmo impressionante de Chaves ditaram que no fim da corrida o português tivesse que gerir os pneus, com o #17 Ferrari 488 de Vicent Abril a tentar chegar ao lugar mais baixo do pódio, mas sem sucesso.