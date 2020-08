A segunda corrida em Paul Ricard do International GT Open viu a vitória de Louis Prette e Vincent Abril no #17 Ferrari 488 GT3 da AF Corse / APM Monaco. A dupla ficou na frente dos portugueses Henrique Chaves e Miguel Ramos. Os pilotos portugueses do #59 McLaren 720s da Teo Martín Motorsport ficaram a cerca de 3s dos líderes.

Após este pódio, juntamente com o pódio de ontem, a dupla portuguesa continua na liderança do campeoanto. Seguem agora com 42 pontos totais, mais dois do que a dupla composta por Salih Yoluc e Charlie Eastwood, no #34 Aston Martin da TF Sport.