GT Open, Hungria: Henrique Chaves e Miguel Ramos 4º

Na segunda corrida do International GT Open, na Hungria, a vitória ficou para Louis Prette e Vincent Abril no #17 Ferrari 488 GT3 da equipa AF Corse / APM Monaco. A dupla portuguesa constituída por Miguel Ramos e Henrique Chaves no #59 McLaren 720s da Teo Martín Motorsport ficou na quarta posição, a 19.017s do