Na primeira corrida do fim de semana do International GT Open, na Hungria, a vitória ficou para Patryk Krupinski e Christian Klien no #88 Mercedes AMG GT3 da JP Motorsport.

A dupla portuguesa, constituída por Miguel Ramos e Henrique Chaves ,no #59 McLaren 720s da Teo Martín Motorsport, ficaram na segunda posição, a apenas 0.781s dos vencedores. Ramos e Chaves também tiveram a volta mais rápida da corrida, com um tempo de 1:43.371s.





No GT Cup Open Europe, António Coimbra e Luís Silva, no Mercedes AMG GT4 HP 2019 da Sports & You, ficaram na quinta posição. A dupla portuguesa teve uma penalização de dez segundos por mudar de piloto fora da ‘janela’ para tal.