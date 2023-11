Aos 28 anos, Grimaldo pode obter a primeira internacionalização, fruto do desempenho que teve em três meses no líder da Liga alemã, pelo qual marcou sete golos e efetuou cinco assistências (em todas as competições), após sete temporadas e meia no Benfica, sem nunca ter sido convocado.

Com a Espanha já apurada para a fase final, faltando decidir a vitória no Grupo A, no qual está empatada com a Escócia no comando, o selecionador Luis de la Fuente optou por chamar várias 'caras novas' para os jogos com Chipre e Geórgia, em 16 e 19 de novembro: além de Grimaldo, podem também estear-se Álex Remiro, Rodrigo Riquelme e Aleix García.

"Estou feliz e muito entusiasmado por cumprir um sonho, com a minha primeira convocatória para a seleção espanhola. Estou agradecido à minha família, colegas, treinadores, adeptos e a todas as pessoas que me apoiaram e ajudaram a concretizar este objetivo", reagiu Grimaldo, através da sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter).

