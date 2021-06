"Vamos trabalhar taticamente sobre o jogo. De que forma lhes podemos causar dano e jogar para ganhar", disse hoje o avançado do FC Barcelona, na conferência de imprensa diária da seleção campeã mundial.

Depois do triunfo sobre a Alemanha, por 1-0, a França sentiu dificuldades no sábado frente à Hungria, ao empatar a 1-1, mas lidera o grupo F, com quatro pontos, mais um do que os alemães e do que Portugal, e três do que os húngaros.

"Não será fácil [o jogo de quarta-feira com Portugal], mas tem de ser, para conquistarmos os três pontos", considerou Griezmann, perante a perspetiva de terminar como líder do grupo e quando se discute o apuramento para os oitavos de final.

O jogador, de 30 anos, assinalou que Portugal tem uma seleção "excecional", contando com o avançado Cristiano Ronaldo, a quem dirigiu elogios.

"É uma fonte de inspiração para todos. É extraordinário o que tenta fazer aos 36 anos", sublinhou, em relação ao avançado luso, que no Euro2020 tem três golos marcados, dois no triunfo sobre a Hungria (3-0) e um na derrota com a Alemanha (4-2).

Para Griezmann, o jogo de quarta-feira trará não só memórias em relação à final perdida no Euro2016 para Portugal, mas será também especial por ter nas bancadas do estádio, em Budapeste, a mãe, filha de um português que emigrou para França.

"Será um momento importante para ela", justificou o jogador, autor do único golo de um jogador francês no Euro2020, no empate com a Hungria (1-1), já que a vitória por 1-0 diante da Alemanha aconteceu com um autogolo de Mats Hummels.

O jogo entre Portugal e França, da terceira e última jornada do grupo F do Euro2020, está agendado para quarta-feira, às 20:00 (hora de Lisboa), na Puskás Arena, em Budapeste.

