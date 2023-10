No encontro de sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, Sidiropoulos vai ter como assistentes os compatriotas Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis.

Sidiropoulos, de 44 anos, vai estar pela segunda vez num encontro da equipa das 'quinas', depois de, na qualificação para o Euro2016, ter arbitrado a partida com a Arménia, que Portugal venceu por 1-0.

Portugal defronta a Eslováquia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19:45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu. Três dias depois, no dia 16, a seleção nacional joga na Bósnia-Herzegovina, às 19:45 (hora de Lisboa).

Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambas com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.

