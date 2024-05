"Não seria responsável pelo MotoGP adicionar qualquer encargo adicional às autoridades ou serviços enquanto trabalham para ajudar as dezenas de milhares de pessoas afetadas em todo o país", referem em comunicado as entidades organizadoras do campeonato.

Condições meteorológicas sem precedentes provocaram inundações em toda a Ásia Central, causando uma emergência nacional no Cazaquistão e deslocando grande parte da população.

A Sokol International Racetrack não receberá o MotoGP na data anunciada anteriormente, entre 14 e 16 de junho, e quaisquer atualizações adicionais serão publicadas assim que confirmadas.

"Como nossa maior prioridade, o MotoGP envia as condolências e apoio ao povo do Cazaquistão e a todos os afetados pelas inundações na Ásia Central. Esperamos que a nação, a região e as comunidades afetadas possam recuperar o mais rapidamente possível", refere a nota.

O comunicado é subscrito pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM), IRTA (associação das equipas) e a Dorna Sports (organizador).

APS // VR

Lusa/Fim