"As conversações continuam e, no futuro, pode haver uma espécie de rotação entre vários Grandes Prémios", disse Domenicali, acrescentando: "Isso não acontecerá em 2023, só será possível em 2024 ou 2025".

Em maio passado, a organização do GP de França de Fórmula 1 mostrou-se disponível para alternar uma data do Campeonato do Mundo com outra prova.

"Estou convicto de que fazer uma edição em cada dois anos faz sentido, para crescer e subir de nível em relação aos outros Grandes Prémios do mundo", afirmou o responsável da corrida francesa, Christian Estrosi, após uma reunião com Stefano Domenicali.

Além de França, podem também ficar fora do calendário do 'grande circo' em 2023 as provas da Bélgica e do Mónaco, que ainda não renovaram os contratos com a Fórmula 1, e enfrentam a concorrência de destinos como a Ásia, o Médio Oriente ou a América, disponíveis para suportar maiores investimentos.

A Fórmula 1 regressou a França em 2018, ao circuito de Paul-Ricard, depois de uma ausência de 10 anos.

