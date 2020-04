Mais um! Devido às declarações do Presidente da República Francesa de proibir os grandes acontecimentos pelo menos até meados de julho e de manter o encerramento do espaço Schengen até nova ordem, bem como as recentes decisões anunciadas pelo Governo francês de lutar contra a propagação do vírus Covid-19, o Grande Prémio GIP de França – Le Castellet revelu em comunicado a impossibilidade de manter o Grande Prémio de França de Fórmula 1 em 28 de junho. Na nota de imprensa lê-se: “A saúde e a segurança dos seus espectadores, dos seus parceiros e de todos os que participam na Fórmula 1 é uma prioridade. O Grande Prémio GIP de França – Le Castellet apoia as decisões tomadas pelo Governo francês. O Grande Prémio de França de Fórmula 1 gostaria de agradecer aos seus clientes, a todos os administradores do seu GIP, ao Circuito Paul Ricard, a todos os seus parceiros e às empresas que o acompanham na organização deste evento.

Eric Boullier, Director Geral do GIP Grand Prix de France – Le Castellet: “Dada a evolução da situação ligada à propagação do vírus Covid-19, o Grande Prémio de França toma nota das decisões anunciadas pelo Estado que impossibilitam a manutenção do nosso evento. Os olhos do GIP Grand Prix de France – Le Castellet já estão virados para o Verão de 2021, para oferecer aos nossos espetadores um acontecimento ainda mais original no coração da Região Sul.“

Chase Carey, Presidente e Director Geral de Fórmula 1: “Temos estado em estreito contacto com o promotor francês durante a evolução da situação e, embora seja dececionante para os nossos fãs e para a comunidade de F1 que o Grande Prémio de França não esteja a decorrer, apoiamos plenamente a decisão tomada pelas autoridades francesas e esperamos estar de volta a Paul Ricard em breve.”