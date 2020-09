A 11.ª das 17 provas da temporada de 2020 de F1 decorrerá em Nürburgring, circuito que recebe um Grande Prémio pela primeira vez desde a temporada de 2013 e que terminou na altura com a vitória do alemão Sebastian Vettel, com a Red Bull.

Esta autorização inscreve-se no quadro das regras instituídas a nível regional em matéria de eventos desportivos, que admitem a possibilidade de um recinto poder acomodar até 20 por cento da sua capacidade se as infraestruturas permitirem a manutenção de barreiras e na ausência de infeções.

Os organizadores do GP da Alemanha implementaram um procedimento sanitário rigoroso, pelo que os ingressos estarão disponíveis apenas em formato eletrónico, serão personalizados e a sua compra será vedada a residentes em áreas de risco.

As arquibancadas do circuito de Nürburgring foram equipadas com barreiras e o consumo de álcool será estritamente proibido.

A venda de bilhetes, que terá início terça-feira, também será feita por etapas para "poder reagir, a qualquer momento, perante um eventual aumento significativo das infeções", indicou a autoridade do cantão alemão de Ahrweiler.

O cumprimento das regras sanitárias será estritamente controlado e em caso de violação da sua execução as autoridades de saúde reservam "a possibilidade de fechar as bancadas ou mesmo interromper todo o evento", alertaram os responsáveis.

O Grande Prémio da Alemanha antecede o Grande Prémio de Portugal, em 23 de outubro, no Circuito Internacional do Algarve.

O britânico da Mercedes Lewis Hamilton, por seis vezes campeão mundial, lidera a tabela classificativa de pilotos, com 190 pontos, à frente do seu colega de equipa, o finlandês Valtteri Bottas, com 135. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, é terceiro, com 110.

APS // NFO

Lusa/Fim